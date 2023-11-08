الذكاء الاصطناعي يهدد بإلغاء عدد من الوظائف.. هل تعمل في هذه المهنة؟

«متى سيأخذ الروبوت وظيفتك؟».. تحت هذا العنوان كشف خبراء تفاصيل ما أعلن عنه الملياردير إيلون ماسك، بأن الذكاء الاصطناعي يأخذ مكان العديد من الوظائف، ما يعني أنه لن يضطر أحد إلى العمل في نهاية المطاف، في ظل التقدم السريع لـ (AI).

وظائف يهددها الذكاء الاصطناعي.. ما هي؟

ما هي الوظائف التي ستتولاها الروبوتات أولاً؟.. بهذا التساؤل كشفت صحيفة «دايلي ميل» عن تهديد الذكاء الاصطناعي للعديد من المهن بالفعل، كاشفة عن الوظائف التي يمكن استبدالها في غضون 10 إلى 20 عاما.

وبحسب الخبراء فإن عمال تعبئة اللحوم وعمال النظافة والبناؤون هم من بين أولئك الذين يمكن أن تطيح بهم الآلات في المستقبل غير البعيد، في حين أن المعلمين والممرضات ومصممي الأزياء في أمان في الوقت الحالي.

وانتشرت التكهنات حول تأثير الذكاء الاصطناعي على القوى العاملة بعد ظهور برامج الكمبيوتر مثل ChatGPT، والتي يمكنها إنشاء نص والإجابة على الأسئلة بطريقة تشبه الإنسان.

يقول الخبراء إن أدوار خدمة العملاء في جميع أنحاء العالم تم أخذها بالفعل بواسطة الذكاء الاصطناعي، بحسب التقرير، حيث كشفت شركة أساس سويدية شهيرة أن 47% في المائة من مكالمات العملاء يتم التعامل معها الآن بواسطة الذكاء الاصطناعي المسمى Billie، في حين تعهدت شركات اتصالات باستبدال 10 آلاف وظيفة بالروبوتات.

الذكاء الاصطناعي يتسبب في أزمة للبشر بشأن وظائفهم.. ما القصة؟

وبحسب البروفيسور كارل بنديكت فراي، مدير العمل المستقبلي بمدرسة أكسفورد مارتن بجامعة أكسفورد، فإن وظائف عملاء مراكز الاتصال والمسوقين عبر الهاتف هي من بين الوظائف التي من المرجح أن يتم استبدالها بالذكاء الاصطناعي.

في الوقت ذاته ذهب المدير التنفيذي للإعلانات، السير مارتن سوريل، إلى التنبؤ بأن جميع مراكز الاتصال ستختفي قريبًا مع تطور الذكاء الاصطناعي.

وبحسب تحليل لموقع التوظيف «Adzuna»، انخفضت الوظائف الشاغرة لمصممي الجرافيك بنسبة 58% منذ عام 2022، وألقت الشركة اللوم في ذلك على ظهور برامج الدردشة الآلية مثل ChatGPT وGoogle’s Bard، والتي سرقت أيضًا العمل من محللي دعم تكنولوجيا المعلومات ومصممي الويب ومهندسي البرمجيات، حيث انخفضت أدوار الأخير بنسبة 57 %، من 20193 وظيفة شاغرة في عام 2022 إلى 8644 وظيفة هذا العام، مما يشير إلى أن الشركات تسعى إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لشغل العديد من الوظائف التي كان يحتلها البشر في السابق.

وسيؤثر الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر على الوظائف التالية:

المحررون

يمثل الذكاء الاصطناعي مشكلة كبيرة بالنسبة للبشر، حيث أصبحت بعض روبوتات الدردشة مثل ChatGPT قادرة على إنشاء محتوى لا يمكن تمييزه عن العمل الذي يقوم به الأشخاص، ليس ذلك فحسب، بل يمكنهم القيام بذلك بشكل أسرع بكثير.

وأكد التقرير أن مؤلفي النصوص البشرية قد يستغرقون ما يصل إلى 90 دقيقة لكتابة مقالة، ينفذها الذكاء الاصطناعي في أقل من 10 دقائق، ولهذا السبب تحاول بعض الشركات تجربتها.

البناة

ليس هناك شك في أن البناء بالطوب يتطلب قدرا كبيرا من المهارة والخبرة، لكن الروبوتات تحاول بشكل متزايد إتقانها إلى جانب مهام البناء الأخرى، بما في ذلك خلط الخرسانة وصب الأسمنت.

الصحفيون

مثل محرري النصوص، يتعرض الصحفيون أيضًا للتهديد من الارتفاع المذهل لبرامج الدردشة الآلية، حيث إن الاقتصادي بول كروجمان قال في مقال افتتاحي لصحيفة نيويورك تايمز إن ChatGPT قد يكون قادرًا على القيام بمهام مثل إعداد التقارير والكتابة بكفاءة أكبر من البشر.

النوادل

هناك بالفعل أمثلة على الروبوتات الشبيهة بـ Dalek التي تتجول في المطاعم في جميع أنحاء العالم، ولكنها لم تنتشر بعد على نطاق واسع، إلا أن شركة الوسائط الرقمية «DailyAI.com» حذرت من أن النوادل والنادلات من البشر سيكونون تحت تهديد أن يقوم الروبوتات بالقيام بأدوارهم بنسبة 72%.

مصففو شعر

يشير الخبراء إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا لظهور صالونات الذكاء الاصطناعي خلال العقد المقبل، ويقدر تحليل موقع «DailyAI.com» أن فرصة استبدال مصففي الشعر والحلاقين بأجهزة أندرويد تصل إلى 57%.

وكشف التقرير أن الوظائف الأقل عرضة للخطر هي الفيزيائيون وأطباء الأعصاب وأطباء الطب الوقائي وعلماء النفس العصبي وعلماء النفس العصبي السريري وعلماء الأمراض وعلماء الرياضيات والرؤساء التنفيذيين والجراحين وعلماء الأحياء الجزيئية والخلوية وعلماء الأوبئة، والممرضات.