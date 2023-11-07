وظائف شاغرة للشباب من «الشباب والرياضة» بمرتبات مجزية.. سجل بياناتك الآن

أعلنت وزارة الشباب والرياضة وظائف شاغرة للشباب في إحدى الشركات الخاصة، برواتب مجزية للمؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة، وذلك ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر» للتنمية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الوظائف الشاغرة وشروط التقديم، وفقا لما أوضحته وزارة الشباب والرياضة.

الوظائف الشاغرة

1- مساعد شيف مخبوزات «خبرة 6 أشهر على الأقل».

2- سائق رخصة مهنية ثالثة.

3- أمن إداري «السن لا يقل عن 50 عاما».

4- عمال إنتاج أقسام «الأجبان - الألبان - الثلاجة».

5- عمال مخازن.

6- عمال خدمات.

مكان العمل:

القاهرة- المرج شارع مؤسسة الزكاة

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل فوق متوسط - مؤهل متوسط.

- خبرة 6 أشهر على الأقل.

- السن لا يزيد عن 35 سنة، عدا الأمن.

- موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق:

- مرتب مجزى.

- تأمين اجتماعي.

- تأمين صحي.

- توفير وجبة.

- إضافي.

- متوفر سكن للعمال المغتربين عدا الأمن.

كيفية التقديم

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه على الراغبين للتقديم على الوظائف يجرى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/Ymprw4EKSC

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