جامعة المنصورة الجديدة تنظم ورشة عمل لتوظيف نماذج الذكاء الاصطناعي

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة عن تنظيم ورشة عمل، لتوظيف واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي بعلوم وهندسة الحاسب بالمنصورة الجديدة، تحت رعاية وحضور الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وإشراف الدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، والدكتور خالد فؤاد مدير البرامج بالكلية.

ورشة تدريب في جامعة المنصورة الجديدة

وأوضحت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان، أن الورشة جاءت بحضور السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية، وقدم فريق النادي الورشة لزملائهم الطلاب، ضمن إطار المشاركه الفعالة فى تبادل الخبرات فيما بينهم تنفيذا لخطط ورؤية الجامعة فى تطوير الطلاب واستخدام الادوات الذكية والحديثة وتمحورت الورشه حول توظيف واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعى المختلفة لمعالجة اللغات الطبيعية.

وأضافت، أن الورشة بدأت بكلمة عميد الكليه وقام بعرض تاريخ تأسيس النادي، والتذكير برؤية ورسالة الكليه وتناول الخطط المستقبليه والخطوات الجادة للتحقيق.

وأكد رئيس الجامعة، على أهمية دور الذكاء الاصطناعي وسعادته بالجهود المبذولة في تطوير أبنائه الطلاب مشددا على الطلاب ضرورة التخلى بالقيم الإنسانية والأخلاقية المواكبة للتطور التكنولوجي واستمرت الورشه لعرض كيفية التفاعل وتوظيف النماذج بفاعليه في تنفيذ المهام والواجبات.