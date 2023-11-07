رئيس جامعة حلوان يعلن تغيير مسمى «التربية الرياضية» إلى «علوم الرياضة»

بدأ مجلس جامعة حلوان اجتماعه لشهر نوفمبر 2023 برئاسة الدكتور السيد قنديل، بتوجيه الشكر لجميع العمداء، على تحملهم لمعاناة إدخال البيانات، لمواكبة التحول الرقمي، كما توجه بالشكر لكلية التربية الفنية على التطوير والنهضة التي شهدتها الكلية، بما أدى إلى زيادة عدد الوافدين بالكلية، حيث تضم هذا العام 400 وافد كويتي.

خطة لتطوير المدينة الجامعية بالمطرية

وتحدث الدكتور السيد قنديل، عن خطة تطوير المدينة الجامعية بالمطرية، ومبني الألف مسكن، موضحا أنه جار استكمال عمليات تطوير المدينة بالمطرية لتقديم خدمة مميزة لأبنائنا الطلاب، كما حث على ضرورة انتهاء تطوير الكليات لمواكبة جودة التعليم.

كما أعلن رئيس جامعة حلوان، عن تغيير مسمى التربية الرياضية إلى علوم الرياضة، مؤكدا أن الجامعة من أولى الجامعات التي اشتغلت مع القطاع الرياضي لتغيير المسمى إلى علوم الرياضة لمواكبة التطورات العالمية.

خطوات كبيرة لإنشاء «سوفت وير» مطور

وأوضح أن الجامعة تخطو خطوات كبيرة لإنشاء «سوفت وير» مطور بأحدث الإمكانيات، يتضمن لغة برمجة حديثة تكون صالحة لأي نظام بعد ذلك، كما تحدث عن سعي الجامعة للانتهاء من موافقات الجامعة التكنولوجية والعمل على تشغيلها العام القادم، موجها الشكر لكليتي التربية والتكنولوجيا، والتعليم، بإنشاء 15 برنامج تكنولوجي غير نمطي، وهذا يؤكد على هوية جامعة حلوان كجامعة تكنولوجية، كما يساعد أيضا على تعظيم الموارد.

وفي الختام، قدم الدكتور عمرو السيد مدير مركز الحاسب العلمي تقريرا مفصلا عن التحول الرقمي، كما قدم الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تقريرًا عن منصة جامعة حلوان للكتاب الإلكتروني.