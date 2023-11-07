معلومات عن الغواصة النووية الأمريكية.. إمكانيات مرعبة وأسلحة فتاكة

شكل مخيف لمجسم أسود، ذلك هو ما تتصف به الغواصة النووية الأمريكية من طراز أوهايو «USS فلوريدا»، التي سميت بهذا الاسم نسبة لولاية فلوريدا وانطلقت من سواحلها، وتقبع الآن في مياه الخليج، بعد أنّ أرسلتها الولايات المتحدة دعمًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه اللا إنسانية التي ترتقي لجرائم حرب على قطاع غزة، بحسب موقع «بلومبرج».

ما هي الغواصة النووية «USS فلوريدا»؟

تعتبر الغواصة النووية من طراز أوهايو، واحدة من أربع غواصات تابعة للبحرية الأمريكية، جرى تحويلها من حمل صواريخ نووية تُطلق من البحر إلى أسلحة «توماهوك» للهجوم الأرضي والقوات الخاصة، وتُستخدم لإظهار القوة والردع لتجنب تصعيد الصراع في الحروب، ولهذا السبب أرسلتها واشنطن لدعم قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها على قطاع غزة، وتعمل بمفاعل نووي من طراز «S 8 G»، فيما يعمل محركها بالبخار وتصل قدرته إلى نحو 60 ألف حصان للمحرك الواحد.

ما سلاح الغواصة النووية؟

وعلى الرغم من أن الغواصة تعمل بالطاقة النووية، إلا أنها لا تحمل أسلحة نووية، لكنها مع ذلك، يمكن تسليحها بما يصل إلى 154 صاروخًا من نوعية «كروز توماهوك»، ويمكن أنّ تستوعب ما يصل إلى 66 من القوات الخاصة البحرية الأمريكية على متنها، وقادرة على إطلاق الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، كما أنها من أكبر غواصات الصواريخ الباليستية في العالم، إذ تحمل 24 صاروخا من نوع «ترايدنت النووي»، بالإضافة إلى العديد من الأسلحة التقليدية؛ وصُممت للعمليات السرية والقتال تحت الماء، ولديها القدرة على البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى 3 أشهر، وتعتبر واحدة من أكثر الغواصات قدرة على التخفي بـ«صمت»، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وبحسب صحيفة «تايم» الأمريكية، يبلغ طول غواصات الصواريخ الموجهة من طراز أوهايو، 560 قدمًا، وتزن 18.750 طن تحت الماء، وعادة، يظل موقع الغواصات من طراز أوهايو، سريًا للغاية حيث تطلق عدد من السفن التي تعمل بالطاقة النووية، دوريات في المحيط بصمت في أي وقت، ويمكنها القضاء على 24 مدينة من خريطة العالم في أقل من دقيقة.

تاريخ إطلاق الغواصة فلوريدا

أُطلقت الغواصة النووية «فلوريدا» في 14 نوفمبر 1981، برعاية مارسيا إم كارلوتشي، زوجة نائب وزير الدفاع الأمريكي فرانك كارلوتشي، وفي 13 نوفمبر 1982، ولم يكن مفاعلها النووي على وضع التشغيل، وبعدها، انتقل طاقم الغواصة من فلوريدا في 21 يناير 1983 وجرى توزيعه في مهام أخرى.

وبدأت الغواصة النووية، أولى تجاربها البحرية في 21 فبراير 1983، وسُلمت لاحقًا إلى البحرية في 17 مايو 1983، وفي 18 يونيو 1983 سُلمت إلى الكابتن ويليام إل باول، وجورج آر ستيرنر وفق صحيفة «وول ستريت».