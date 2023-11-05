الغواصة النووية الروسية تطلق صاروخ «بولافا» العابر للقارات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الغواصة الروسية الجديدة التي تعمل بالطاقة النووية إمبريتور ألكسندر الثالث أجرت تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ بولافا الباليستي المصمم لحمل رؤوس حربية نووية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

إطلاق صاروخ باليستي

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان على تطبيق «تليجرام»: «إطلاق صاروخ باليستي هو العنصر الأخير في اختبارات الدولة، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بقبول الطراد في البحرية».

وكان الرئيس فلاديمير بوتين يضغط على روسيا للحفاظ على رادعها النووي لمواجهة ما يسميه التهديدات الأمنية المتزايدة، حيث وصلت العلاقات بين موسكو والغرب إلى مستويات منخفضة جديدة خلال الأزمة بين روسيا وأوكرانيا منذ يوم 24 فبراير لعام 2022.

صاروخ عابر للقارات

وأضافت أن الصاروخ العابر للقارات، الذي أطلق من موقع تحت الماء في البحر الأبيض قبالة الساحل الشمالي لروسيا، أصاب هدفا على بعد آلاف الكيلومترات في شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، ولم تذكر الوزارة متى تم الاختبار.

وأشارت إلى أن الطراد الصاروخي الاستراتيجي من طراز بوري مجهز بـ 16 صاروخا من طراز بولافا وأسلحة طوربيد حديثة، لافتة إلى أن البحرية لديها ثلاث غواصات تعمل بالطاقة النووية من فئة بوري في الخدمة - إحداها تكمل الاختبارات وثلاث أخرى قيد الإنشاء.