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مصطفى عمار: القوات المسلحة بذلت جهدا كبيرا لإعادة سيناء إلى طبيعتها

كتب:

محمد أيمن سالم
11:57 م | السبت 04 نوفمبر 2023
الكاتب الصحفي مصطفى عمار

الكاتب الصحفي مصطفى عمار

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أجرى زيارة لسيناء التي لم تعد صحراء بل هناك مدارس ومشروعات ومجتمع منتج، والجميع رأى بعينه كيف تسير مصر في التنمية؟ موضحا أن رئيس الحكومة أعلن عن مشروعات تنموية في سيناء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «عمار» خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن» المذاع على «راديو أون سبورت إف إم»، أن القوات المسلحة بذلت جهدا كبيرا لإعادة سيناء إلى طبيعتها التي نراها حاليا.

ووجه «عمار» الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على راعيتها لبرنامج مصر تغني الذي يؤرخ للفن والغناء المصري، ويضمن توثيق الحضارة للأجيال القادمة، مؤكدا أن هذه الخطوة مهمة وجاءت في توقيت أهم وخاصة التراث السيناوي في ظل جهود الدولة المختلفة لتنمية وتعمير سيناء.

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