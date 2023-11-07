الجيش الثاني الميداني ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجي ذو مستويين

نفذت إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني، مشروع مراكز قيادة خارجي ذو مستويين، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء أركان حرب خالد قناوي مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين الوحدات والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لجميع العناصر المشاركة بالمشروع، كما تم فرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة التي تم التعامل معها بواسطة القادة على المستويات كافة بكفاءة واقتدار، ما عكس مدى ما يتمتع به رجال الجيش الثاني الميداني من جاهزية واستعداد قتالي عالي.

وجرى تنفيذ بيان عملي لإعداد وتجهيز وتدريب مراكز القيادة والسيطرة على إجراءات الربط الفني والإشاري والذي أبرز مدى قدرة العناصر المشاركة بالبيان على تنفيذ المهام التي توكل إليهم تحت مختلف الظروف.