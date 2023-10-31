قائد الجيش الثاني الميداني: مرابطون لحماية أرواح المواطنين وأمن مصر القومي

قال اللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني، إنّه خلال تنفيذ أبطال الجيش الثاني الميداني لمهامهم القتالية لدحر الإرهاب جرى تكليفه بتأمين الشركات المدنية المنفذة للعديد من المشروعات التنموية والبنى التحتية لسيناء، إضافة إلى أعمال القتال المخططة.

الاستمرار في تنفيذ أعمال تطهير الأرض

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء في الكتيبة 101، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، يستمر هؤلاء المقاتلون في تنفيذ أعمال تطهير الأرض من بقايا العبوات الناسفة التي سبق وضعها بواسطة العناصر التكفيرية، حتى نتمكن من حماية أرواح المواطنين وتحركاتهم وممتلكاتهم، والاستعداد لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية سيناء، والمصدق على تنفيذها من جانب القيادة السياسية، والتي نحن بصدد إطلاق إشارة البدء اليوم.

وتابع: «نستلهم حضور رئيس الوزراء وهذا الجمع الكبير، ونتقدم بالتحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبطال والمصابين وكل من شارك في هذه الملحمة والمهمة من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية وأبناء سيناء الشرفاء على ما قدموه من بطولات وتضحيات وفداء والتي لولاها ما كنا هنا اليوم».

مرابطون لحماية أمن مصر القومي

وواصل: «نطمئن الحضور الكريم أننا مرابطون لحماية أمن مصرَ القومي والاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، كما أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة وتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة».