تفاصيل 8 مشروعات في المستشفيات الجامعية بالإسكندرية.. تكلفتها 145 مليون جنيه

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل افتتاح 8 مشروعات بالمستشفيات الجامعية في الإسكندرية بتكلفة 145 مليون جنيه، مشيرا إلى أنّ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، افتتح العديد من المشروعات الصحية بالمستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية.

افتتاح عدّة مشروعات بمستشفيات جامعة الإسكندرية

وأوضح المركز عبر حسابه على فيس بوك، أنّ المشروعات التي تم افتتاحها في المستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية، تشمل مشروعات قسطرة القلب للأطفال، وجراحات الأورام النسائية، وغرف عمليات القلب المفتوح، وتطوير وحدات المناظير، وتجهيز العنايات المركزة، ووحدة عناية ما بعد العمليات، وتوسعة وحدة عيون الأطفال، ووحدة زرع النخاع، موضحا التفاصيل التالية:

- 24 مليون جنيه تكلفة وحدة قسطرة القلب للأطفال بمستشفى سموحة الجامعي.

- 33 مليون جنيه تكلفة مركز جراحة الأورام النسائية بمستشفى الشاطبي.

- 12 مليون جنيه تكلفة غرفة عمليات القلب المفتوح بمستشفى سموحة.

- 30 مليون جنيه تكلفة وحدة زرع النخاع التابعة لمستشفى المواساة الجامعي.

- 21 مليون جنيه لوحدة عناية ما بعد العمليات تابعة للمستشفى الرئيسي بالجامعة.

- 5.7 مليون جنيه لتجهيز العنايات المركزة بمستشفى الجامعة الجديد.

- 6.2 مليون جنيه تكلفة تطوير وحدة المناظير التابعة للمستشفى الرئيسي بالجامعة.

- 14 مليون جنيه تكلفة توسعة وحدة عيون الأطفال التابعة لمركز خدمات اليوم الواحد