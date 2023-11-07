قيادي بـ«فتح» عن مصير إدارة غزة بعد الحرب: «هل نتسلم كوم رماد وجثث؟»

علق الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي والقيادي بحركة فتح، على حديث زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على ضرورة تولي السلطة الفلسطينية، السيطرة الإدارية على قطاع غزة، بعد تحقيق النصر على حركة حماس، متسائلًا: «ماذا ستستلم السلطة الفلسطينية؟.. كوم من رماد وأعداد من الجثث؟».

العدوان على غزة

وأضاف «صافي» لـ«الوطن»، أن ما يحدث من كلام كاذب ومحاولات الفرقعة الكلامية والسيناريوهات المطروحة غير صحيحة، هل من العقل أن تتولى السطة الفلسطينية أكوام من الرماد والجثث!؟، بعد ما فعله الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفيات والمباني وقتل المواطنين الفلسطينيين، وتشريد نحو 70% من سكان غزة.

كما أشار القيادي بحركة فتح، إلى أن هناك مخطط إسرائيلي، للسيطرة على رقعة من فلسطين بداية من بيت حنون إلى مفترق صلاح الدين، وإنشاء منطقة عازلة عن المنطقة الوسطى التي تضم الإبريج ودير البلح والزوايدة والمنطقة الجنوبية التي تضم رفح وحنين.

محاولة إسرائيل للقيام بإبادة جماعية للفلسطينيين

وأوضح أن طوفان الأقصى خرج من الشمال إلى أراضي 67 المحتلة الشمالية، وأعلنت دولة الاحتلال أنها منطقة ألغام لذا يجب إخلاء السكان وهدم الأبراج والمنشآت فيها، ما يجعل الوضع خطير جدا هناك.

كما أفاد أن تسليم السلطة لفلسطين شىء من المستحيل والخيال، فحماس باقية كحزب سياسي، والمقاومة حق لكل شعب من أجل تحرير الأرض، «كيف نستطيع أخذ ما سلب منا إلا بالكفاح، خاصة أنها اللغة الأفضل، لأننا فشلنا في المفاوضات كون المحتل لا يريد أن تجمعه بنا طاولة واحدة، ويكيل بمكيالين».