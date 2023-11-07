أبو الغيط يدعو الأمم المتحدة لعدم الاستهانة بتهديدات إسرائيل بقصف غزة بـ«النووي»

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خطابين متطابقين للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وزانج هن، المندوب الدائم للصين ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعرب فيهما عن قلقه البالغ إزاء تصريح الوزير الإسرائيلي.

ودعا أبو الغيط إلى عدم الاستهانة بتصريح عيمحاي ألياهو وزير التراث الإسرائيلي، الذي اعتبر أن إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة هو أحد الاحتمالات.

وقال «أبو الغيط» في خطابه إن هذه اللغة الفاشية بقدر ما قد تبدو جنونية، تكشف عن مستوى التطرف والتعصب الذي يتغلغل في مستويات السلطة في إسرائيل.

وفي ظل وجود حكومة تتبنى مثل هذه الأوهام الأيديولوجية والكراهية المتأصلة، فليس من المستغرب أن نشهد مجازر مروعة ترتكب كل يوم بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وأكد أن الأمر لا يقتصر على اعتراف الوزير الإسرائيلي بامتلاك بلاده سلاحا نوويا، وهو السرّ المكشوف الذي يتعارض مع القانون الدولي بشكل صارخ، بل تكشف هذه التصريحات أيضا عن النظرة العنصرية، والنوايا الخطيرة لدى بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين يدعون لاستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الفلسطينيين كخيار استراتيجي ويحرضون على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب.

ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وناشد أبو الغيط، ومن خلاله الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوكالات الأممية والدولية، بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته نحو سرعة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاسبة إسرائيل على كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها، محذرا من السماح باستمرار هذه الحرب.

عدم الاستخفاف بالتصريح الإسرائيلي المتطرف

وطالب رئيس مجلس الأمن، ومن خلاله الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعدم الاستخفاف أو الاستهانة بالتصريح الإسرائيلي المتطرف وما يخفيه من نوايا إجرامية، مشيرا إلى أن التهديد باستخدام السلاح النووي يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وأن على مجلس الأمن التعامل مع هذا الأمر بكل جدية الواجبة.