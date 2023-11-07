الهلال الأحمر بغزة: الإصابات تؤكد استخدام الاحتلال الإسرائيلي الأسلحة محرمة

قال رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر بغزة، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن عشرات الشهداء في مختلف أنحاء القطاع جراء العدوان الإسرائيلي الذي استمر طوال ساعات الليل.

وأضاف مدير إعلام الهلال الأحمر بغزة: «نعاني نقصا شديدا في المستلزمات الطبية والأدوية في مختلف أنحاء القطاع»، مشيرا لاستهداف قوات الاحتلال المتواصل للفرق الطبية والمستشفيات في قطاع غزة «ولا مسارات آمنة لأطقم الإسعاف وفرق الإغاثة».

وأوضح أن الإصابات تؤكد استخدام إسرائيل لأسلحة محرمة خلال العدوان على القطاع، لافتا إلى أن جميع سكان قطاع غزة في مرمى القصف الإسرائيلي والهيئات الدولية أيضا التي يلجأ إليها المدنيون تتعرض للعدوان.

وكشف عن استشهاد 4 مسعفين وإصابة نحو 25 آخرين وتدمير 14 سيارة إسعاف تابعة لنا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.