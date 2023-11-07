الهلال الأحمر المصري: دورنا تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأهالي غزة

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن دور مصر ممثلا في الهلال الأحمر الأحمر يكمن في تحديد الاحتياجات داخل غزة، بناء على طلبات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لتخزين المساعدات العاجلة والإغاثات الطبية والغذائية، وإرسالها للأشقاء في غزة، مؤكدا أن هذا يجرى بالتنسيق مع النظير الفلسطيني.

الهلال الأحمر يقدم الدعم النفسي لأهالي غزة

وأضاف «الناظر» في تصريحات لـ«الوطن» أن دور الهلال الأحمر أيضًا يتمثل في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، لتخفيف المعاناة عن كاهل الأشقاء في غزة، جراء الاعتداء لغاشم على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن هذا الدور يحرص عليه الهلال الأحمر من سنوات طويلة.

الشاحنات الإغاثية تتكون من ماء وأدوية ومعلبات

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدد الشاحنات الإغاثية التي نفدت إلى قطاع غزة حتى الآن بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، قرابة 500 شاحنة محملة بالمساعدات التي هي عبارة عن مياه، وعبوات غذائية، وأدوية طبية، ومسلتزمات طبية.

وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به متطوعي الهلال الأحمر المصري، الممثل في تعبئة المستلزمات الطبية والمساعدات الإغاثية، مؤكدا أن أغلب المساعدات الإغاثية الإنسانية المرسلة للأشقاء لقطاع غزة بفلسطين مصرية خالصة، ومصر وقيادتها السياسية تبذل دورا بطوليا للتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين.

وأكدت الدكتورة مها البرجس، المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، في تصريح خاص لـ«الوطن» على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الكويتي لبحث سبل تقديم المساعدات لغزة، أن مصر تبذل دورا جبارا في توفير كل المساعدات الإنسانية الإغاثية لأهالينا في قطاع غزة بفلسطين، مؤكدة أن الكويت جاهزة ومستعدة لتلبية أي احتياجات إغاثية تحت مظلة مصر والهلال الأحمر المصري.