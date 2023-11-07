«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية في قرية الإسماعيلية غدا

تنظم مديرية الصحة، غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية الاسماعيلية بمركز المنيا، على مدار يومين متتاليين 8 و9 نوفمبر الجاري، ضمن مبادرة حياة كريمة.

استهداف القرى الأكثر احتياجا

وتقدم القافلة الخدمات العلاجية المجانية ضمن خطة الوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين، وذلك في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة.

كما يتم صرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.