رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية في قرية الإسماعيلية غدا

كتب:

إسلام فهمي
03:53 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
قافلة طبية في المنيا

قافلة طبية في المنيا

تنظم مديرية الصحة، غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية الاسماعيلية بمركز المنيا، على مدار يومين متتاليين 8 و9 نوفمبر الجاري، ضمن مبادرة حياة كريمة.

استهداف القرى الأكثر احتياجا

وتقدم القافلة الخدمات العلاجية المجانية ضمن خطة الوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين، وذلك في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة.

كما يتم صرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

اقرأ المزيد:

وفود سياحية من 5 دول تزور المناطق الأثرية في المنيا

رابط دفع مصاريف الكتب الإلكترونية في جامعة المنيا.. خطوات بسيطة

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض طلاب قسم الرسوم المتحركة بـ«فنون جميلة»

جامعة المنيا تعقد ندوة حول التبادل الثقافي بالتعاون مع السفارة الأمريكية

لقاءات توعوية لتكريس ثقافة تنظيم الأسرة في محافظة المنيا
بقلم إسلام فهمي