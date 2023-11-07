رابط دفع مصاريف الكتب الإلكترونية في جامعة المنيا.. خطوات بسيطة

خصصت جامعة المنيا رابطا لدفع مصاريف الكتب الإلكترونية لجميع الفرق في 20 كلية للعام الدراسي الجاري 2023-2024، وذلك من خلال موقع التحصيل الإلكتروني الذي يقدم جميع الخدمات ويتيح سداد الخدمة حسب الجهة.

موقع التحصيل الإلكتروني بجامعة المنيا

وقال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن موقع التحصيل الإلكتروني بجامعة المنيا يتيح دفع مصاريف الكتب الإلكترونية من خلال رابط مخصص لذلك، وبالضغط علي الرابط من هنا تظهر عدة خيارات، ويقوم الطالب بالضغط على السيكشن المخصص للطلاب، ومن ثم يضغط على مصروفات الكتاب الإلكتروني الفصل الدراسي الأول، ثم يتم إدخال كود الطالب ويملء استمارة البيانات المرفقة والتي تشمل الأسم والكلية والقسم أو البرنامج والفرقة أو المستوي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول.

تعديل البيانات بوحدة تكنولوجيا المعلومات

وأوضح رئيس جامعة المنيا، أنه في حال وجود أي خطأ في البيانات أو كان كود الطالب غير مسجل أو لايعرف الكود يتم التواصل مع شئون الطلاب بالكلية ووحدة تكنولوجيا المعلومات لتعديل البيانات.

يشار إلي أن خدمات التحصل الإلكتروني في جامعة المنيا، تشمل عرض الفواتير، والاستعلام عن المدفوعات، والتقارير المالية الخاصة بمسئولي النظام، وتنويهات الطلبات.