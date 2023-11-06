لقاءات توعوية لتكريس ثقافة تنظيم الأسرة في محافظة المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حرص الدولة المصرية على التعامل مع القضية السكانية وإدارتها من منظور تنموي شامل، يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية، موجهًا بتنفيذ لقاءات لرفع الوعي لدى النشء والشباب بخطورة القضية السكانية، وآثارها السلبية على مشروعات التنمية المستدامة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

لقاءات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية

من جانبها، أوضحت ماريه نعيم، مدير إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا، أنه تم عقد مجموعة من الأنشطة واللقاءات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية وذلك بالتعاون مع مديريتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والمجلس القومي للسكان، على مستوى مراكز وقرى المحافظة وقرى حياة كريمة، وعدد من المدارس الثانوية شملت «الثانوية الفنية للبنات ـ وحيد حبشي الثانوية للبنات ـ المنيا الثانوية بنات ـ الثانوية التجارية للبنات ـ الثانوية الفندقية للبنات»، حيث استهدفت الأنشطة النشء والشباب لتوعيتهم بخطورة الزيادة السكانية والآثار السلبية المترتبة عليها.

غرس ثقافة تنظيم الأسرة لدى الأجيال

وأضافت نعيم: «اللقاءات تنوعت ما بين ندوات بالمدارس تهدف إلى غرس ثقافة تنظيم الأسرة لدى الأجيال الجديدة من الفتيات، وزيادة الوعى لديهن بخطورة الزيادة السكانية وتأثيراتها على معدلات التنمية المأمولة، وتقديم عروض مسرحية حول قضيتي (زواج القاصرات ـ ختان الإناث) للتعريف بخطورة تلك القضايا والإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة حيال من يشارك في تلك الجرائم، فضلًا عن أنشطة رياضية بمشاركة الطلاب حول قضية الزيادة السكانية».