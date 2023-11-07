وزير الرياضة: البنية التحتية القوية لمصر تساعدنا على استضافة مختلف البطولات

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، زوران ميلونوفيتش رئيس اتحاد البحر المتوسط للملاحة الرياضية ورئيس لجنة التطوير بالاتحاد الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث ترتيبات استضافة مصر لبطولة البحر المتوسط 2025.

وأكد وزير الشباب، أن الملاحة الرياضية من أكثر اللعبات التي يمكن تسويقها سياحيا لتنشيط السياحة بصفة عامة، مشيراً إلى أن البنية التحتية القوية التي تمتلكها الدولة المصرية تساعدها على استضافة مختلف البطولات القارية والعالمية بفضل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية، لافتا إلى تقديم كل الدعم من أجل نجاح جميع الفعاليات تنظيميا وفنيا، واستمرار سلسلة تفوق الدولة المصرية في استضافة البطولات والأحداث الدولية الكبري.

تعظيم الاستفادة من مقومات وأصول الدولة المصرية

وأشار «صبحي» إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بالتعاون مع الاتحاد على توسيع القاعدة العامة للممارسة الرياضية للعبة، وتعظيم الاستفادة من مقومات وأصول الدولة المصرية المتمثلة في المعالم السياحية والأثرية والمقاصد الثقافية والمحميات الطبيعية والمشروعات التنموية العملاقة، والترويج لها من خلال الملاحة الرياضية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بجهود الاتحاد المصري للملاحة الرياضية وهو ضمن الاتحادات النوعية التي تهتم بتطوير مفهوم الممارسة الرياضية، وتأكيدا على رؤية الدولة في جعل الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات الشعب.

من جانبه، قال زوران ميلونوفيتش: «أود أن أعرب عن شكري وتقديري لمصر على حسن الاستقبال، فإنني أتواجد في مصر من أجل تفقد الأماكن الموجودة في مصر والتي تقام عليها منافسات بطولة البحر المتوسط في عام 2025 التي تستعد مصر لاستضافتها، وسوف نتجه إلى مدينة الإسكندرية اليوم، إذ يقام المؤتمر العربي والإفريقي الأول لتطوير الملاحة الرياضية في المنطقة بحضور العديد من الوفود لبحث ومناقشة سبل وآليات نشر وتنمية رياضة الملاحة الرياضية في الدول العربية والأفريقية، وتنمية وتطوير القادة لنشر تلك الرياضة في بلدانهم.

جولة داخل المتحف المصري للحضارة

وتابع ميلونوفيتش، أنه قام بزيارة مصر أكثر من مرة، وفي هذه الزيارة أجرى جولة داخل المتحف المصري للحضارة وانبهر كثيرًا به، ويرى أن مصر لديها القدرة على استضافة الأحداث الكبرى مثل الأولمبياد، وهناك مساعي كبيرة مع الاتحاد الدولي للملاحة من أجل إدراج رياضة الملاحة في الأولمبياد.

وتقدم الدكتور مؤنس أبوعوف رئيس الاتحاد المصري للملاحة الرياضية بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة لدعمه الكبير للاتحاد واللعبة، مؤكدا بذل الاتحاد أقصى جهد للنهوض بالملاحة الرياضية لخدمة الوطن، وتقديم جهد متكامل لخدمة الملاحة الدولية.

حضر اللقاء الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، والدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنميه الرياضية، والدكتورة غاده جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، محمود عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية، والدكتور مؤنس أبوعوف رئيس الاتحاد المصري للملاحة الرياضية، ولفيف من روؤساء بعض الوفود العربية.