 إطلاق منتدى شباب الدلتا في نسخته الثانية بحضور وزير الرياضة 

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، بأعضاء كيان سند شباب الدلتا وبحضور الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب والدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

تنمية مهارات وقدرات الشباب

‏‎بدأ اللقاء بعرض المحاور التي ترتكز عليها أنشطة كيان سند شباب الدلتا الاتحاد المتمثله في تنمية مهارات وقدرات الشباب، ودعم روح المواطنة بين الشباب، وفكرة إطلاق منتدي شباب الدلتا ، وذلك تماشياً مع استراتيجية ورؤية وزارة الشباب والرياضة.

أهمية دور الشباب والفعال

‏أكد وزير الشباب والرياضة خلال لقائه بشباب سند الدلتا خلال افتتاحه الملتقى على أهمية دور الشباب والفعال باعتباره الفاعل الأول في عملية التنمية في المجتمع لأن من أبرز عوامل نجاحها هو المورد البشري الذي يعتبر أساسها، وبناءً عليه فإن نجاح التنمية في أي مجتمع مرهون بانخراط الشباب بکل انتماءاتهم وشرائحهم، بهدف إعداد جيل من الكوادر الشبابية يكون مؤهلًا بالعلم والمعرفة، واعيًا ومستنيرًا يعمل لمصلحة مجتمعه ووطنه.

تدشين كيان سند شباب الجيزة

كما وجه وزير الرياضة، وإعطاء الضوء الأخضر لتدشين كيان سند شباب الجيزة.