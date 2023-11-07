وزير الرياضة يطمئن على استعدادات منتخب الكونغ فو لبطولة العالم

اطمئن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على استعدادات المنتخب الوطني للكونغ فو، بقيادة الكابتن شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكونغ فو، للمشاركة في بطولة العالم للكونغ فو، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبلين.

مصر تملك عددا كبيرا من الصروح الرياضية المتميزة والمتطورة

وخلال اللقاء، أكد وزير الرياضة أن مصر تملك عددًا كبيرًا من الصروح الرياضية المتميزة والمتطورة، مما يعكس ثقة الاتحادات الدولية بمختلف الألعاب على إسناد كبرى البطولات إلى مصر.

وأشاد بالدور الذي يقوم به الاتحاد المصري للكونغ فو لنشر اللعبة وزيادة قاعدة الممارسين لها، مشيرًا إلى مساندة الوزارة للاتحاد في إعداد الأبطال الرياضيين والمشاركة في المعسكرات والبطولات الدولية.

ومن جانبه، قدم الكابتن شريف مصطفى الشكر إلى الوزير على دعمه المستمر للاتحاد، وسعيه لتوفير كل الإمكانيات في سبيل نشر اللعبة، ومساندته للاتحاد لتنفيذ برامجه التدريبية ومعسكرات اللاعبين.