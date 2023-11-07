إزالة 52 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال حملات مكبرة في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع قوات الأمن ووحدة المتغيرات المكانية و غيرها من الجهات المعنية للتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات داخل مراكز وقرى المحافظة وتطبيق القانون على الموظفين المتقاعسين والمتعدين على الأراضي.

إزالة تعديات على الأرض الزراعية

تمكنت الوحدات المحلية بـ سمالوط -المنيا، من إزالة 30 حالة تعدٍ بالبناء المخالف خلال حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، منها 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرى «شوشة – البيهو – منقطين» مركز سمالوط، إلى جانب إزالة حالة تعد على أرض زراعية بـقرية بهدال، التابعة للوحدة المحلية لـ قرية تلة بمدينة المنيا.

مصادرة بلوكات حجرية

وفي مركزي بنى مزار ـ مطاي، نفذت الوحدات المحلية حملات أسفرت عن إزالة 19حالة تعد، منها 13 حالة تعدٍ على أراض زراعية وبناء مخالف في بني مزار بقرية الحسينية وبحي شرق المدينة، و6 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية منبال وحي غرب المدينة، بالإضافة إلى مصادرة 5000 بلوك حجري، مخصص للبناء على الأرض الزراعية بمركز مطاي.

إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية

وفى مركز ملوي تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 3 حالات تعد منها إيقاف أعمال وإزالة شدة خشبية بدون ترخيص بحي غرب المدينة، بالإضافة إلى إيقاف حالة للبناء المخالف بالدور 13 بشارع البوشي بحي شمال1، وإزالة حالة شدة خشبية بـ قرية إبشادات، وجرى التعامل الفوري والإزالة في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.