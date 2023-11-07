وائل الدحدوح لنقابة الصحفيين: صامدون في غزة لنقل الحقيقة

قال المراسل الصحفي وائل الدحدوح، في فيديو مسجل لنقابة الصحفيين، إن الصحفيين صامدون وباقون في قطاع غزة وفلسطين كلها لنقل الحقيقة، وفضح جرائم الاحتلال التي راح ضحيتها كثير من الأسر، ومنهم زوجته وأولاده.

استهداف محدد للكثير من الأماكن الحيوية

وأضاف الدحدوح أن ما يحدث في غزة هو استهداف محدد للكثير من الأماكن الحيوية التي يستهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي، واستعرض الدحدوح المشهد خلفه ووصفه بأن هذا أقل ما يمكن أن نراه في ظل ما يقوم به جيش الاحتلال.

وتوجه بالشكر لكل من يقدمون الدعم إلى الأهالي في غزة، ودعاهم إلى مواصلة هذا الدعم.