نقيب الأطباء: تطوع أكثر من 1800 طبيب على أعلى مستوى لعلاج مصابي غزة

قال أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن النقابات المهنية اجتمعت أكثر من مرة للوقوف على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء في حق الأطباء والمستشفيات، أو الزملاء الصحفيين، وتسعى للقيام بكل ما يمكن للتوثيق والتصدي لكل الجرائم التي تحدث بحق الأطقم الطبية، وناقلي الحقيقة.

فتح باب التبرع في نقابة الأطباء

ووجه نقيب الأطباء، تحية لكل الصحفيين الشرفاء في العالم، الذين استطاعوا أن يغيروا وجهة نظر كثير من الناس على مستوى العالم نحو القضية الفلسطينية.

وأضاف أن نقابة الأطباء فتحت بالفعل باب التبرع، وبالفعل جمعنا تبرعات كبيرة جدا مادية وعينية، بالإضافة إلى تطوع أكثر من 1800 طبيب على أعلى مستوى لعلاج المصابين.

مرور شهر على «طوفان الأقصى»

وعقدت لجنة توثيق جرائم الاحتلال مؤتمرها الثاني، اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة، حول جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في ذكرى مرور شهر على «طوفان الأقصى»، وتضمن المؤتمر عرضًا لنتائج توثيق اللجنة وجرائم الحرب، التي نفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني خلال شهر من العدوان، خاصة ضد الأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية والمستشفيات، وكذلك استهداف دور العبادة، وأماكن التراث الإنساني.