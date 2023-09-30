انتهاء الأسبوع الأول من حملة مكافحة القوارض في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ انتهاء الأسبوع الأول من بداية تنفيذ الحملة القومية الشاملة لمكافحة القوارض، تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

انتهاء الأسبوع الأول من بداية تنفيذ الحملة القومية الشاملة لمكافحة القوارض

وأكدت الدكتورة وهيبة زغلول، مدير إدارة القوارض بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، انتهاء الأسبوع الأول من بداية تنفيذ الحملة القومية الشاملة لمكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية بنا يقرب من ثلاثين جمعية تابعة لمراكز إدارات محافظة كفر الشيخ.

وأشارت «زغلول»، إلى أنّ الحملة تمت باستخدام مبيد «فوسفيد الزنك» في المساحات الكبيرة، ومبيد «اليبت» في المساحات الصغيرة طبقاً لتعليمات الإدارة العامة لمكافحة القوارض بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحةً أهمية إدارة مكافحة القوارض في الحفاظ على الحاصلات الزراعية.

وزارة الزراعة تطلق حملة لمكافحة القوارض

وأطلقت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة مكافحة القوارض في شهر مايو الماضي وتشمل 27 محافظة من بينها محافظة كفر الشيخ، وتقوم الإدارة بتوفير المبيدات اللازمة قبل كل حملة بالتنسيق مع مديريات الزراعة بواسطة مهندسي مكافحة القوارض بكل إدارة زراعية، ويتم متابعة أعمالها من خلال لجان تابعة للإدارة العامة لمكافحة القوارض بإدارة المتابعة.