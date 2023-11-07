رئيس «اقتصادية قناة السويس» يبحث التعاون مع وفد «أسياد» العمانية

التقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بوفد أعمال شركة «أسياد» العمانية والتي تمثل الذراع الحكومي للخدمات اللوجستية وصيانة وإصلاح السفن ومختلف خدمات النقل البحري في سلطنة عمان، وذلك على هامش المشاركة الفعالة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في النسخة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا 2023Trans-MEA، حيث تشارك المنطقة الاقتصادية بجناح في قاعة "2" الذي تستعرض من خلاله جهودها في قطاعات الخدمات البحرية واللوجستية وصناعات النقل بأنواعها.

وخلال لقاء السيد وليد جمال الدين بوفد الشركة أوضح أن المنطقة الاقتصادية حققت نقلة نوعية في مختلف المواني التابعة لها من خلال أعمال التطوير التي أسهمت بشكل كبير في تشجيع كبرى الشركات في مجال النقل البحري للتعاون مع مواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أن أعمال التطوير تتسق مع الخطط الخاصة بالدولة المصرية والتي تتضمن ربط المواني المصرية ببعضها البعض من خلال شبكة طرق قومية، ومشروع القطار السريع "السخنة - مطروح" مما يسهم في ربط مواني المنطقة ليس فقط بالسوق المصرية؛ إنما يعد نافذة تواصل جديدة نحو الأسواق الإقليمية، هذا بالإضافة إلى عمليات تموين السفن التي نجحت الهيئة في تقديمها وتم منح الرخص لعدد من الشركات في هذا المجال لا سيما النجاح في أول عملية تموين بالوقود الأخضر والتي أعقبها منح رخصة لمدة 6 أشهر لأحد الشركات الهولندية لتقديم هذه الخدمة بميناءي شرق وغرب بورسعيد.

وأضاف السيد وليد جمال الدين خلال حديثه أن كل الأرصفة التي تم تطويرها في شرق بورسعيد تم التعاقد عليها بالكامل وهذا ما تسعى إليه الهيئة بخصوص أعمال التطوير في ميناء السخنة، حيث أن مساحة الأرصفة الآن 5 كم2 وجاري العمل على إضافة 18 كم2 جديدة ليصبح إجمالي الأرصفة 23 كم2 بعد انتهاء كافة أعمال التطوير، والتي تسمح بوجود رصيف متعدد الأغراض ومحطة للصب السائل ومحطة للصب الجاف، كما أنه تم تسليم أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO و CMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بجمهورية مصر العربية، أن المحطة يبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م2 والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، وستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر.

وعلى الجانب الآخر أوضح وفد الشركة سعادتهم بالزيارات الميدانية داخل ميناء غرب بورسعيد التي شاهدوا فيها تطوير رصيف ومحطة الصب الجاف، ومحطة الصب السائل ومحطة الحاويات والساحات الخارجية التابعة للمحطة، بالإضافة إلى الجولة البحرية إلى ميناء شرق بورسعيد والتي تضمنت مشاهدة محطة الحاويات والأرصفة الجديدة، كما أعربوا عن سعادتهم ما شهدوه من أعمال تطوير بميناء السخنة أثناء زيارتهم لمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، وأشار أعضاء الوفد إلى إمكانية التعاون مع الهيئة سواء في مجال الخدمات البحرية واللوجستية في أحد مواني الهيئة.