تعيين أسامة قابيل وكيلا لمشيخة الطرق الصوفية بالقاهرة

أصدر الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، قرارا بتعيين الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، وكيلًا للمشيخة العامة للطرق الصوفية عن محافظة القاهرة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون 118 لسنة 1976 الخاص بنظام مشيخة الطرق واللائحة التنفيذية، والقرار رقم 23 لسنة 2023 الصادر من المشيخة العامة الطرق الصوفية، بتعيين الدكتور أسامة قابيل وكيلا للمشيخة العامة عن محافظة القاهرة.

وقال الدكتور أسامة قابيل، إنه يشكر الدكتور عبد الهادي القصبي، على هذه الثقة الكبيرة، داعيا الله أن يوفقه دومًا لتقديم ما ينفع الناس ويمكث في الأرض.

الدكتور أسامة محمد السيد عز قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، خريج الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومحاضر ومدرب معتمد بمعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعضو اتحاد المبدعين العرب التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.