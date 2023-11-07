محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل الصين لبحث التعاون المشترك

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه اليوم، يانج يي قنصل عام دولة الصين بالإسكندرية، وجين هوى القنصل الثاني للصين، برفقتهم وفد رفيع المستوى من مقاطعة شاندونج الصينية، للتأكيد على الحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

المحافظ: الإسكندرية هي العاصمة الاقتصادية والصناعية لمصر

‎في بداية اللقاء؛ رحب محافظ الإسكندرية بالوفد بمدينة الإسكندرية، مؤكداً أنها العاصمة الاقتصادية والصناعية لمصر، وتتميز بكونها عروس البحر الأبيض المتوسط.

وأشار إلى أن مصر تربطها بالصين علاقات طيبة وقوية وقديمة، وثمن التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين الجانبين.

قنصل الصين: مزارات الإسكندرية تؤكد عراقة هذه المدينة

‎ومن جانبه؛ أعرب قنصل عام الصين عن سعادته بوجوده في الإسكندرية وزيارته للمزارات الرئيسية بها والتي تؤكد عراقة هذه المدينة، وعبر عن إعجابه بتاريخ مصر الطويل.

وأكد قنصل الصين على أهمية التعاون بين مقاطعة شاندونج ومدينة الإسكندرية وخاصة أن ميناء شاندونج هو خامس أكبر ميناء في العالم.