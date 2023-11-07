ورشة لتدريب الفتيات على أشغال الخرز والخزف في فوه بكفر الشيخ

نظمت إدارة شباب فوه التابعة لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ورشة لتدريب الفتيات على فن الخرز والخزف، بمركز شباب قبريط، بمشاركة عضوات نادى الفتاة، من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تنمية مهارات السيدات في مجال الصناعات اليدوية والحرفية

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ الورشة التدريبية تستهدف تنمية مهارات السيدات في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وتعزيز قدراتهن لإيجاد فرص عمل، ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن، كما تتناول الورش التعريف بأساسيات كل حرفة، وأماكن بيع خاماتها وكيفية تسويقها، وذلك لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، تماشياً مع الاستراتيجية القومية، تنفيذاً للمشروع تنمية الأسرة المصرية.

تدريب الفتيات على عمل الاكسسوارات بالخرز

وتضمنت الورشة تدريب الفتيات على عمل الاكسسوارات بالخرز، قدمتها نور محمد، مدربة الأشغال اليدوية والحرفية، بإشراف نجوى صلاح، وكيل الوزارة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وغادة راشد، مسؤول أندية الفتاة بالمديرية، وفريق عمل المركز.