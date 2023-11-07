رفع 270 طن قمامة من شوارع مركز بيلا في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، في استمرار الحملات المكبرة التي أطلقتها، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، لإزالة أي تكدسات للقمامة والرتش بنطاق القري وأحياء وقطاعات المدينة، لإعادة الوجه الحضاري والجمالي، وإزالة أماكن تكدسات القمامة لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.

رفع 270 طن قمامة

ونجحت الحملة في مركز ومدينة بيلا، في تنفيذ حملة نظافة عامة وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع بالمدينة وقري المركز، واستهدفت رفع 270 طن قمامة من شوارع القري وأحياء ومختلف قطاعات المدينة، بإشراف جهاز النظافة بالمدينة ورؤساء الوحدات القروية، بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية ورجال النظافة بالمدينة والقري.

وواصلت إدارة التنمية بديوان مجلس مدينة بيلا، شنّ حملات التجميل والتي استهدفت قص وتهذيب الأشجار في عدد من شوارع المدينة، ورفع كافة مخلفات الأشجار بواسطة عمال جهاز النظافة بالمدينة.

صيانة أعمدة الإنارة بعدد من شوارع وأحياء المدينة

فيما تم شد أسلاك الكهرباء، وصيانة أعمدة الإنارة بعدد من شوارع وأحياء المدينة وبعض الطرق الواقعة بنطاق الوحدات المحلية، بإشراف قسم الإنارة بالمدينة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية.