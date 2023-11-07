وزير الاتصالات: توفير الإنترنت فائق السرعة بقرى حياة كريمة في القليوبية

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات واللواء، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات ومحافظة القليوبية للتطوير المؤسسي الرقمي بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات، في إطار تطوير التحول الرقمي ورفع كفاءة العاملين بالمحافظة لدعم التطور اللازم لرفع كفاءة التطور الوظيفي في ضوء مصر الرقمية

تطوير البنية التحتية التكنولوجية ونشر الثقافة الرقمية

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية ونشر الثقافة الرقمية بقرى حياة كريمة، يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود بناء مصر الرقمية؛ مشيرا إلى حرصه على متابعة سير العمل على أرض الواقع فى مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى حياة كريمة بالمحافظات التي تستهدف رفع كفاءة خدمات الاتصالات وتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة، بالإضافة إلى إتاحة خدمات بريدية متطورة للمواطنين، وبناء القدرات الرقمية والتمكين الاقتصادي الرقمي لأهالي قرى حياة كريمة؛ لافتا إلى ارتفاع معدلات إنجاز مشروعات الوزارة بقرى حياة كريمة بمحافظة القليوبية.

ربط 29 قرية بكابلات الألياف الضوئية

أضاف الوزير، في بيان صحفي، انه تم الانتهاء من ربط 29 قرية بكابلات الألياف الضوئية من إجمالي 36 قرية من قرى حياة كريمة بمحافظة القليوبية.

ومن المقرر الانتهاء من ربط 3 آخرين قبل منتصف الشهر الجاري على أن يتم ربط الأربع قرى المتبقيين بعد انتهاء أعمال توصيل باقى المرافق؛ كما تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة 31 محطة محمول من إجمالي مستهدف 40 محطة محمول بقرى حياة كريمة بالمحافظة؛ كذلك تم الانتهاء من تطوير كافة مكاتب البريد بقرى حياة كريمة بالمحافظة البالغ عددها نحو 20 مكتب بريد؛ بالإضافة إلى التواجد فى 8 مجمعات حكومية.

أكد محافظ القليوبية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد أهم المشروعات القومية التنموية فى تاريخ مصر الحديث وتهدف فى المقام الأول إلى الارتقاء بالإنسان المصري البسيط ليحيا حياة كريمة ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التى تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.