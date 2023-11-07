وزير الاتصالات: الانتهاء من مد 77 قرية في القليوبية بكابلات الألياف الضوئية

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن الوزارة نجحت في مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة للمواطنين بالقرى وإنشاء 1019 برج محمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات بقرى حياة كريمة، بواقع إنشاء 443 برج محمول جديد، وتطوير 576 برج محمول.

افتتاح مكتب بريد بنها العمومي

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاتصالات مكتب بريد بنها العمومي بالعاصمة ومكتب بريد ترسا بمركز طوخ خلال زيارته لمحافظة القليوبية يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية و النائب احمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان والمهندس رافت هندى والدكتورة غادة لبيب نائبا الوزير والدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد ومحمد نصر رئيس المصرية للاتصالات.

و خلال الجولة تفقد الوزير مدن شبين القناطر وطوخ وبنها لتفقد وافتتاح عددا من المشروعات.

جولة وزير الاتصالات بالقليوبية

وخلال الزيارة قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن جولة الوزير انطلقت مدينة شبين القناطر حيث تفقد الوزير ومرافقوه مشروعات حياة كريمة فى قريتى طحانوب وكفر شبين، وتوجه الوزير إلى مدينة طوخ حيث تفقد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، وفي قرية ترسا بطوخ افتتح الوزير مكتب بريد ترسا الجديد والذي جرى إنشاؤه مؤخرًا على مساحة 130 مترًا الفئة الأولى بتكلفة 8 ملايين جنيه، ويقدم خدمات الشهر العقاري والسجل المدني، والخدمات البريدية من إيداع وسحب وصرف معاشات كما جرى تزويد المكتب الجديد أيضًا بماكينات صرف آلي لصرف المعاشات.

وتوجه وزير الاتصالات ومرافقوه بعد ذلك إلى مدينة بنها لافتتاح مكتب بريد بنها الجديد و مركز خدمة عملاء ومبيعات سنترال بنها 2 وتفقد مدرسة التربية الفكرية ببنها فى منطقة عزبة الزراعة ومدرسة النور للمكفوفين، كما يتفقد الوزير مركز إبداع مصر الرقمية ووحدة التشخيص عن بعد بمستشفى حميات بنها.