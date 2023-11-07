طلاب قرية ترسا بالقليوبية يستقبلون وزير الاتصالات بأعلام مصر وفلسطين

استقبل طلاب وأطفال قرية ترسا مركز طوخ بمحافظة القليوبية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بممر شرفي حاملين أعلام مصر وفلسطين وسط حضور جماهيري، خلال افتتاحه مكتب بريد ترسا الجديد، بحضور عدد من قيادات المحافظة.

مكتب بريد ترسا الجديد

وافتتح الوزير يرافقه المهندس رافت هندى والدكتورة غادة لبيب نائبا الوزير والدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصرى ومحمد نصر رئيس المصرية للاتصالات مكتب بريد ترسا الجديد والذي جرى إنشاؤه مؤخرًا على مساحة 130 مترًا الفئة الأولى بتكلفة 8 ملايين جنيه، ويقدم خدمات الشهر العقارى والسجل المدنى والخدمات البريدية بكافة انواعها من ايداع وسحب وصرف معاشات كما تم تزويد المكتب الجديد ايضا بماكينات «ATM» لصرف المعاشات.

البريد المصري يحظي بسمعة وثقة طيبة

وقال الوزير خلال الزيارة إن البريد المصري يحظي بسمعة وثقة طيبة وسيظل في الصدارة متمنيا للعاملين في المنظومة دوام التوفيق والتقدم.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد القرى التي يتم العمل بها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية يبلغ 36 قرية، لمدها بالخطوط الأرضية والألياف الضوئية وخطوط الانترنت، حيث تم الانتهاء من 19 قرية من بين تلك القرية بنسبة 100%.

وتابع أن هناك 4 قرى جار الانتهاء منها بالتزامن والتنسيق مع المرافق العامة بالقري، بالإضافة إلى أن هناك 13 قرية تم الانتهاء منها مدنيا وجاري أعمال التركيبات، كما تم تنفيذ 528 كابينة بقرى المركز حتي الان بتزويد المنازل والمصالح الحكومية والمدارس بخدمات الإنترنت.