الخارجية الأردنية: نتابع أوضاع مواطنينا في غزة لإجلاهم بأسرع وقت ممكن

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنها تتابع ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة؛ لإجلائهم بأسرع وقت ممكن.

إجلاء 209 أردنيين من غزة عبر رفح

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة- في بيان، اليوم- أن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة 569، جرى إجلاء 209 منهم من القطاع عبر رفح، وجرى نقل 53 منهم إلى المملكة من خلال طائرة الإجلاء التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، والتي أرسلتها المملكة إلى مطار العريش، الأسبوع الماضي، حاملة على متنها مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين في غزة.

تنسيق بين مصر والأردن

أكد السفير القضاة، أن فريقاً من السفارة الأردنية في القاهرة لا يزال متواجداً في ميناء رفح البري؛ لتنسيق دخول المواطنين الأردنيين من قطاع غزة إلى مصر، وتأمين ما يلزمهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، لنقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.