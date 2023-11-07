الهلال الأحمر: المساعدات الطبية والأدوية على رأس متطلبات قطاع غزة

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر في العريش، إن هناك نوعيات مختلفة من التبرعات والتطوعات، وهناك سائقين عمرهم أكثر من الخمسين عامًا طلبوا التطوع في نقل المساعدات لقطاع غزة.

وأشار زايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع على فضائية «cbc»، إلى أن هناك العديد من التحديات التي واجهت الهلال الأحمر أهمها صعوبة دخول الشاحنات، موضحا أنه عند فتح المعبر غمرت السعادة الشباب وسجدوا لله شكرًا على دخول الشاحنات إلى قطاع غزة.

تواصل على مدار الساعة مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتحديد الأولويات

وأضاف أن هناك تواصلا على مدار الساعة مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتحديد الأولويات، ومع كل ساعة تظهر مستجدات في المتطلبات، ولكن يبقى القطاع الصحي التحدي الأكبر في قطاع غزة وذلك نتيجة تضرر المراكز الصحية والمستشفيات، ولذلك فأن المستلزمات الطبية والأدوية على رأس المتطلبات والمساعدات التي لا بد من تقديمها.

وأوضح أن إجمالي المساعدات القادمة من منظمات المجتمع المدني كالهلال الأحمر وحياة كريمة أكبر من كم المساعدات القادمة من الدول إلى مطار العريش الدولي.