«تعليم الإسكندرية» تعرض إنجازات الدولة والمشروعات القومية في احتفالٍ بذكرى أكتوبر

شَهِد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، احتفال إدارة الجمرك التعليمية بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد بمدرسة قايتباي الإعدادية للبنين، بحضور المقدم شهاب الدين مجدي مساعد المستشار العسكري للمحافظة والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك والمهندس البديوي السيد أمين مساعد حزب مستقبل وطن وأحمد رأفت أمين مساعد حزب مستقبل وطن والدكتور سمير النيلي مدير عام نادي الشاطئ للمعلمين ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام وأميمة طه مدير عام إدارة الجمرك.

مشروعات الدولة القومية

بدأت مراسم اليوم بجولة تفقدية لمعرض الإدارة عن نصر أكتوبر المجيد والمشروعات القومية وجهود القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة منها مشروع استصلاح الأراضي والصوبات الزراعية والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع حياة كريمة ومشروع بشاير الخير للقضاء على العشوائيات، ومشروع الطاقة الشمسية، ومشروع الاستزراع السمكي ومدينة دمياط لصناعة الأثاث ومحور المحمودية شريان الحياة بالإسكندرية وغير ذلك من المشروعات القومية التنموية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، ومعرض الموهوبين والوحدة المنتجة والاقتصاد المنزلي وكافة الأنشطة.

الشعب أعلن تفويض الرئيس

وقال الدكتور عربي أبو زيد في كلمته، إنّ الشعب المصري قال كلمته وأعلن تفويضه وتأييده لقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية أمن مصر القومي وكل شبر من الأراضي المصرية، وأن مصر رائدة السلام ولم تكن يومًا معتدية على أحد على مر العصور، وجاهزة دوما بشعبها وجيشها لحماية أرضها وعرضه.

وأوضح أنَّ نصر أكتوبر أعاد لمصر عزتها وكرامتها في تحرير أرضها وصوْن عِرضها مشيرًا إلى أن قواتنا المسلحة تجدد العهد في كل حين لحماية هذا الوطن وتنميته وإعلاء شأن، مؤكدًا أن مدارس الجمرك تتميز بغرس وتأصيل وتعزيز قيمة الولاء والانتماء للوطن لدى أبنائنا الطلاب.