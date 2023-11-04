تعليم الإسكندرية: تفعيل مجموعات الدعم لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تحرص دائماً على مستقبل أبنائنا الطلبة وتوفير الإمكانيات التي تساهم في دعم العملية التعليمية إلى جانب دعم الأنشطة التربوية، واكتشاف ودعم الموهوبين وتنظيم المسابقات التي تعمل على إظهار تلك المواهب، كما تعمل المديرية على رفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور من خلال مجموعات الدعم المدرسي التي أطلقتها الوزارة بأسعار مخفضة لمحاربة الدروس الخصوصية.

متابعة تفعيل مجموعات الدعم

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، أنه جرى عقد اجتماع اليوم السبت الموافق 4 من نوفمبر 2023 مع مديري وأعضاء المتابعة وتقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام ونوران أبوعلي مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية، للتأكيد على ضرورة التركيز على متابعة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لتخفيف الأعباء، ورفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية، وتفعيل لائحة الانضباط وتفعيل الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات أبنائنا الطلاب وتنمية وتعزيز مهاراتهم الحياتية وإزالة أي معوقات قد تؤثر على الارتقاء بالعملية التعليمية.

افتتاحات جديدة

وأشار وكيل تعليم الإسكندرية، إن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالعملية التعليمية وخاصة في بناء المدارس الجديدة لاستيعاب أبنائنا الطلبة، وتخفيف التكدس داخل الفصول وبحلول العام المقبل ستكون الكثافة القصوى للفصل أقل من 50 طالبا، حيث سيتم افتتاح كبير من المدارس الجديدة بمختلف إدارات الإسكندرية التعليمية، وأهمها إدارة العجمي وإدارة المنتزه وخلال هذا الشهر سيتم افتتاح صرح عملاق بإدارة العجمي مكون من 70 فصلا تستوعب 4 آلاف طالب، وستكون من أهم المدارس والتي راعينا فيها استخدام جميع الوسائل التعليمية الحديثة.