«التنظيم والإدارة» يتيح رابط نتيجة امتحان مسابقتي وظائف الزراعة والصحة

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويمكن للممتحنين في مسابقة وظائف وزارة الزراعة، الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/.

كما أتاح الجهاز، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة تعيين عدد من أخصائي وقاية من الإشعاعات المؤينة بالمستوى الوظيفي الثالث ج، بموازنة وزارة الصحة والسكان.

ويتيح الجهاز التظلم على النتيجة بدءا من غد الأربعاء، الموافق 8 نوفمبر الجاري ولمدة أسبوعين.