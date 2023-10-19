«التنظيم والإدارة»: علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، استراتيجية الجهاز لضمان الحماية الاجتماعية، قائلًا إن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي، يحقق آليات العلاقة الوظيفية بين الجهات والعاملين بها، سواء دائمين أو مؤقتين أو مستعان بهم، مضيفا أنه جرى رصف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

مظلة التأمين الاجتماعي

وأكد «الشيخ» خلال المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 2023، تحت عنوان الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد، مد مظلة التأمين الاجتماعي على العمالة المؤقتة والمستعان بهم، وعدم تسرب العمالة خارج مظلة الحماية الاجتماعية، إذ تسهم قواعد البيانات في إثبات العلاقة الوظيفية بين وحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملين بها، وبالتالي مد المظلة التأمينية عليهم وإلزام جهات عملهم بدفع الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم، لتزويد قاعدة الاشتراك التأميني.

علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه وضع حدا أدنى للأجور في القطاع الحكومي، يزداد دوريًا بناءً على المجلس الأعلى للأجور، منوهًا أنها علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وما يعادلها لغير المخاطبين وعلاوة استثنائية أي حافز إضافي للمخاطبين وعلاوة خاصة لغير المخاطبين.

وأضاف أنه جرى تحديث الهيكل التنظيمي للدولة وجدول وظائف كل وحدة بصفة رئيسية، وهذا من خلال العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن إنشاء وحدات بشرية للموارد البشرية ووحدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ووحدات للمراجعة الداخلية والحوكمة.