علاء الشربيني يحيي ذكرى رحيل الفنان هيثم أحمد زكي

حرص الشيف علاء الشربيني، على إحياء الذكرى الرابعة لرحيل الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك من خلال مشاركته بمنشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

علاء الشربيني يحيي ذكرى رحيل هيثم أحمد زكي

وشارك علاء الشربيني جمهوره بصوره للفنان هيثم أحمد زكي وعلق عليها قائلا: «الله يرحمك ويحسن إليك النهاردة الذكرى السنوية للمرحوم هيثم أحمد زكي رحمة الله عليه ادعوله بالرحمة».

يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي رحل بشكل مفاجئ وصادم عام 2019، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وجعل الجميع في حالة حزن كبيرة بسبب رحيله وهو في سن صغير.