اللواء هشام آمنة: تطوير الإدارة المحلية من أصعب التحديات أمام الدولة

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الاهتمام الذي يوليه لقطاع التدريب والتأهيل لجميع الكوادر المحلية في الوزارة وجميع المحافظات المصرية بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاه عما يتم تقديمه.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات وزارة التنمية المحلية.

واستعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع جهود الوزارة في مجال التدريب والتأهيل، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسعي الحكومة بجميع وزاراتها نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والارتقاء بمستوى القائمين عليها من عاملين ومديرين وقيادات بالمحليات في ظل استراتيجية مصر 2030 ومبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري والتحول الرقمي والإصلاح الإداري وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات وتقوم على تنفيذه على أفضل وجه مع باقي الشركاء.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن عملية تطوير الإدارة المحلية تعد من أصعب التحديات التي تواجه الدولة كونها تتطلب تغييراً جوهرياً وجذريا في طريقة عمل أجهزة الدولة على المستوى المركزي والمحلى وفى ثقافة القائمين عليها وأسلوب تعاملهم مع المواطنين والتي تعنى أن الأهداف التي ينشدها نظام اللامركزية لن تتحقق إلا بربط العمل في الإدارة المحلية وكافة مؤسسات الدولة وتطوير دورات العمل والقائمين عليها وهنا تظهر أهمية العنصر البشري في التطوير.

تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه في ضوء الدور المنوط به الوزارة في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان في المحليات لتحقيق توجهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030، بالإضافة إلى دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الإداري بالمحافظات، لافتا إلى حصول مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الذراع التدريبية الرئيسية للوزارة على شهادة الجودة في مجال المؤسسات التدريبية ISO 21001:2018.

كما استعرض وزير التنمية المحلية جهود مركز التدريب بسقارة خلال العام المالي الماضي 2022 – 2023 حيث تم تنظيم 162 دورة تدريبية بنحو 6395 متدربا، وذلك على مدار 188 أسبوعا و924 يوما، وبلغ إجمالي عدد الدورات المستحدثة 74 دورة، كما عرض الوزير ما سيتم تنفيذه خلال العام المالى الحالي، حيث يبلغ إجمالي عدد الدورات 175 دورة والمتدربين 6489 متدربا وعدد الأسابيع التدريبية 201 أسبوع وإجمالي عدد الأيام التدريبية 1008 أيام، وإجمالي عدد الدورات المستحدثة 64 دورة.

تطوير أداء المتدربين وتقويم سلوكهم

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الأهداف التي تسعى لتحقيقها الوزارة من التدريب هى تطوير أداء المتدربين وتقويم سلوكهم وتبادل الخبرات بين المتدربين والاستفادة من التجارب الناجحه بالمحليات ونشرها واكتشاف المتميزين من المتدربين ورعايتهم وشرح وتوحيد مفاهيم الكتب الدورية والقرارات وتوحيد المفاهيم والعمليات والإجراءات التنفيذية المطبقة لقوانين المتعلقة بالمحليات وتحقيق أهداف الدولة والمجالس النيابية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وزيادة رضاه عن المحليات ومسايرة التقدم العصري والتكنولوجي وتوسيع قاعدة اختيار القيادات الكفء وتطوير أداء المحافظات وكياناتها التنظيمية وإعادة هندسة وتوحيد دورات العمل بالمحافظات وكذا المساهمة في تحقيق توجهات الدولة واستراتيجياتها (المبادرات الرئاسية / تكليفات الحكومة) وزيادة القدرات الوظيفية التخصصية (تطوير الأداء الوظيفى) وزيادة القدرات الشخصية والقيادية والإشرافية (تطوير الأداء الفردى) وبناء صف ثان من القادة مؤهل وتطوير منظومة الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات وتقوية العلاقة معها ودعمها بالمدربين.