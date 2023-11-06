التنمية المحلية تتلقى تقارير مواجهة مخالفات البناء في 3 محافظات

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقرير محافظات سوهاج والغربية والدقهلية في مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

حملات إزالة في سوهاج والغربية والدقهلية

ففي سوهاج، أسفرت الحملات عن إزالة 36 حالة تعدٍ على مساحة فدان و16 قيراطا، وذلك في حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وفي الغربية، تواصل الوحدات المحلية للمراكز والمدن حملة إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة.

وأكدت المحافظة، أنه لا تهاون في التعديات على الأرضي الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائى وحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين.

وفي محافظة الدقهلية، تم إزالة 90 حالة تعدٍ على مدار يومين في 11 مركز على مساحة إجمالية 5 أفدنة، وهي كالتالي: الجمالية 26 مخالفة، ميت غمر 17 مخالفة، ميت سلسيل 10 حالات، أجا 5 حالات، المنزلة 4 حالات، بلقاس 14 مخالفه، منية النصر 6 حالات، طلخا 5 حالات، دكرنس 1 حالة، المطرية والسنبلاوين حالتان.