«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا عن مخالفات البناء في بني سويف والإسماعيلية

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا حول جهود محافظتي بني سويف والإسماعيلية في مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها.

مواجهة كل صور التعديات

في محافظة بني سويف، شنت أجهزة المحافظة حملة لإزالة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حفاظا على حق الدولة والرقعة الزراعية، ويأتي ذلك في ضوء خطة المحافظة لمواجهة كل صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال تكثيف الجهود في هذا الشأن.

اتخاذ إجراء ضد المخالفين

وفي محافظة الإسماعيلية، نفذت الوحدات المحلية التابعة للمحافظة عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، أسفرت الحملات اليوم عن إزالة 41 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، وتمت الإزالة بالكامل لكل الحالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت المحافظة أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية، فهي حق أصيل للأجيال الة من خلال توفير الأمن الغذائي.