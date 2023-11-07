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أستاذ طاقة واقتصاد: كل دول العالم تعاني من التضخم

كتب:

حسن سمير
08:18 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
مؤشرات التضخم - أرشيفية

مؤشرات التضخم - أرشيفية

قالت وفاء علي أستاذ الطاقة والاقتصاد، إن الاقتصاد العالمي أصبح منتهى الهشاشة حيث تعاني جميع دول العالم من ارتفاع في مؤشرات التضخم، هذا علاوة عن ارتفاع أسعار الطاقة بصورة تفوق الخيال والمتوقع، معبرة:« التنبؤ أصبح من الأمور الشائكة في منطقة يطغى عليها الخوف وعدم الاستقرار».

حروب وأزمات العالم

أضافت وفاء علي في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»،:« أن العالم ما كان ينقصه أزمات وحروب الآن على الإطلاق، حيث تعرض العالم للكثير من الأزمات في سنوات قليلة للغاية، بداية مع فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، ثم جاء الآن العدوان العنيف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الغاشم».

لفتت إلى أن منطقة الشرق الأوسط السنوات الماضية كانت بعيدة كل البعد عن الحروب والأزمات ولكن الآن الأمر أصبح شبه مستحيل.

الحرب على غزة

وتابعت أن العالم الآن ملتفت إلى الأحداث في غزة بعدما كانت الأنظار جميعها متوجه نحو الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يعلم العالم بأكمله أن الأسواق العالمية سوف تتأثر بما يحدث في منطقة الشرق الأوسط من حروب وأزمات، وذلك لأن هذه الأزمات سوف تؤثر على سوق النفط العالمية.

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