«الطاقة الفلسطينية» تحذّر من كارثة إنسانية: المستشفيات خارج الخدمة بسبب الوقود

قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، ظافر ملحم، إنّ إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية بما ترتكبه من جرائم في قطاع غزة.

وأضاف ملحم في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية»: «توقف كثير من المستشفيات عن العمل في قطاع غزة إثر نفاد الوقود، ويجب إيصال الوقود إلى المناطق الحيوية في غزة لتشغيل خدماتها الأساسية للمواطنين».

وكان رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، صرح في وقت سابق بأنّ فصل الكهرباء سيترتب عليه الكثير من المآسي والمشكلات والكوارث، وستكون جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني نتيجة توقف الكهرباء عن تزويد المرافق الحيوية مثل المستشفيات.