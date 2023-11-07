«الطاقة الفلسطينية»: توقف كثير من مستشفيات غزة عن العمل بعد نفاد الوقود

قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية، وأن الكثير من المستشفيات توقف عن العمل في قطاع غزة، إثر نفاد الوقود، وذلك في خبر عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

أشار «ملحم» إلى ضرورة إعادة بناء شبكات الضغط المتوسط لتزويد المؤسسات الحيوية بالقطاع بالطاقة الكهربائية.

من ناحية أخرى، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» قصف 50 مدرسة تابعة لها، ومقتل أكثر من 80 موظفا جراء القصف المستمر على غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» عنان أبوحسنة، إن أكثر من مليون شخص نزحوا داخل قطاع غزة، منهم 700 ألف في مراكز الإيواء التابعة للأونروا، وفقا لـ«العربية».