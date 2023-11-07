عائلات المحتجزين الأمريكيين في غزة: بايدن لا يهتم بأبنائنا

صرحت عائلات المحتجزين الأمريكيين في قطاع غزة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أظهر مرارًا أنه لا يولي أهمية لمصلحة المواطنين الأمريكيين المحتجزين بالقطاع، حسبما ذكرته شبكة «Time Magazine».

وأشارت في تصريح خلال مجلس النواب الأمريكي إلى أننا لا نرى أي استراتيجية لدى إدارة بايدن، للعمل على إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين في قطاع غزة.

إدارة الرئيس بايدن

ومن جانبه، ذكر رئيس مجلس النواب الأمريكي «أننا نعمل مع إدارة الرئيس بايدن، من أجل الإفراج عن المحتجزين الموجودين في القطاع»، موضحًا أنه يجري نقاشات إيجابية مع عائلات المحتجزين.

وفي وقت سابق، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الفصائل الفلسطينية تحتجز نحو 234 شخصا من المدنيين الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي.