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بابا الفاتيكان يبحث مع الرئيس الأمريكي تحديد مسارات نحو السلام

كتب:

أ ش أ
12:17 ص | الإثنين 23 أكتوبر 2023
بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان

أجرى بابا الفاتيكان فرنسيس، اتصالًا هاتفيًا، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن تناول خلاله ضرورة تحديد مسارات نحو السلام.

تدهور الأوضاع في غزة

وأعرب بابا فرنسيس - خلال المحادثة التي استمرت لنحو 20 دقيقة وفق الموقع الرسمي للفاتيكان - عن أسفه لتدهور الوضع الإنساني في غزة والانفجارات التي استهدفت المستشفى الانجليكاني وأبرشية الروم الأرثوذكس هناك، مجددا النداء باستمرار وصول المساعدات الإنسانية.

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بقلم أ ش أ