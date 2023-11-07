غضب في الإدارة الأمريكية بسبب سياسة بايدن تجاه إسرائيل 

وجه عدد من الموظفين في وزارة الخارجية الأمريكية، انتقادات لاذعة لتعامل إدارة بايدن مع الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الماضي، وفقا لمذكرة نقلها موقع بوليتكو الأمريكي.

وقال الموظفون في المذكرة، إنّ الولايات المتحدة عليها أن تكون مستعدة لانتقاد إسرائيل علنا، معتبرا أن ما يحدث هو فقدان للثقة بين الدبلوماسيين الأمريكيين في نهج الرئيس جو بايدن تجاه أزمة الشرق الأوسط، وأن ذلك يعكس مشاعر العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين، خاصة في الرتب المتوسطة والدنيا، وفقا لمحادثات مع العديد من موظفي الوزارة.

المذكرة تتضمن طلبين رئيسين

وتضمنت المذكرة طلبين رئيسيين الأول هو دعم الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في غزة، والتوازن بين رسائلها الخاصة والعامة تجاه إسرائيل، وذلك يشمل توجيه انتقادات للتكتيكات العسكرية الإسرائيلية ومعاملة الفلسطينيين، مشيرة لضرورة «انتقاد الانتهاكات الإسرائيل للمعايير الدولية علنا».