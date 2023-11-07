النمسا والتشيك تتفقان على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة

اتفقت النمسا والتشيك، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى سكان قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي - الذي يزور فيينا لأول مرة بعد توليه المنصب - وقد تناولت المباحثات أيضا سبل تحقيق التوافق بين البلدين بشأن القضايا السياسية العالمية.

ضرورة توسع الاتحاد الأوروبي

وأكد شالينبرج - خلال مؤتمر صحفي - اتفاقه مع التشيك على ضرورة توسيع الاتحاد الأوروبي بضم أوكرانيا ومولدوفا ودول غرب البلقان، بالإضافة إلى المطالبة بإدراج أوكرانيا في مفاوضات السلام اللاحقة.

بيان لوزارة خارجية النمسا

وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية، أن شالنبرج وليبافسكي أعربا عن أملهما في إجراء مفاوضات بشأن حرب أوكرانيا، موضحين أنه «لم يتم حل أي صراع على هذا الكوكب في ساحة المعركة» وعلى المدى الطويل، لا يمكن التوصل إلى حل إلا على طاولة المفاوضات، «لكننا لم نصل إلى ذلك بعد».

وأضاف البيان أن الوزيرين شددا على أهمية توسيع الاتحاد الأوروبي، وكذلك تهدئة التوترات بين بلجراد وبريشتينا، كما يأمل شالينبيرج وليبافسكي في الحصول على «إشارة واضحة» من مفوضية الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتوسيع الاتحاد الأوروبي في الشرق «أوكرانيا ومولدوفا» وأيضاً في غرب البلقان.

يشار إلى أنه من المقرر أن تنشر المفوضية الاوروبية توصيتها بشأن فتح مفاوضات الانضمام يوم غد الأربعاء.