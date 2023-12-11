ماهي أسماء أصابع اليد ومعانيها؟.. أحدها مرتبط بالقلب

مواقف كثيرة تُستخدم فيها أصابع اليد، منها العد عليها لمساعدة الأطفال، التسبيح، بجانب استخدامها في الحياة اليومية، التي لا يمكن الاستغناء عنها، قد يظنها البعض أنها تسمى أصابع فقط، دون أن يدركوا أسماءها التي اشتهرت بها، أو إلى ماذا تشير، لذلك تستعرض «الوطن» ما هي أسماء أصابع اليد، وماذا يعني كل اسم منها.

أسماء أصابع اليد، تختلف من واحد لآخر ومن شكل للثاني، لكن الأكثر اختلافًا من بينهم هو الإصبع الأول أو كما يُطلق عليه «الكبير»، والذي سُمي بإصبع «الإبهام»، إذ أنه أقصر وأعرض ويحتوي على عقلتين اثنين فقط بدلاً من ثلاثة مثل باقي الأصابع، واكتسب الإبهام اسمه من وصف خصائصه الفيزيائية، وحركته مقارنة ببقية الأصابع، وفق ما نشره موقع «العربية».

أسماء أصابع اليد

أما عن استخدام مصطلح «الإبهام»، يعود إلى القرن الثاني عشر، اختلفت الأقاويل حول المعنى من استخدام هذا المصطلح، فهناك أحد مشايخ الأزهر، فسر «الإبهام» على أنه يُبهم على باقي الأصابع، أي القبضة، بينما قال البعض أن الإبهام يعني التفرد ولذلك إصبع الإبهام اتخذ مكانًا متفردًا عن باقي الأصابع، وأخيرًا يُعتقد أنه جاء من مصطلح من لغة Proto-Indo European، والذي يعني «الانتفاخ»، وذلك بسبب شكل الإبهام المنتفخ، ليعد هذا أول أسماء أصابع اليد.

الإصبع المؤشر، وذلك لاستخدامه في الإشارة خاصة وقت الصلاة للتوحيد، هو ثاني إصبع بعد الإبهام، أطلق عليه «السبابة»، وعلى الرغم من أنه الرقم الثاني، إلا أنه يتم التعرف عليه على أنه الإصبع الأول، وهو ما يفسر سبب استخدام السبابة أيضًا في بعض الأحيان، واسم السبابة مشتقًا من السب، لكنها لا يعني السب، حسب قوله صلى الله عليه وسلم: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ»، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى.

بينما الإصبع الطويل، الذي يقع وسط اليد، تمامًا بين الإصبع الثاني والإصبع الدائري، لذلك أطلق عليه إصبع «الوسطى» وهو المعنى الأكثر حرفية للجميع.

إصبع الخاتم

«البنصر» هو الذي أطلق على الإصبع الدائري، الذي يعود أصله إلى القرن الثاني في مصر ويتعلق بالقلب، أو الإصبع الرابع، كما أنه أطلق عليه مصطلح الإصبع الطبي، أو الإصبع الحلقي، إذ اعتقد المصريون أن هناك وريدًا في الإصبع الرابع يُعرف باسم وريد الحبيب مرتبط بالقلب، لذلك سمي بإصبع الخاتم أيضًا، إلا أن هذه النظرية غير صحيحة.

بينما الخامس والأصغر من بين أصابع اليد هو «الخنصر»، إذ استخدم الاسكتلنديون الكلمة للإشارة إلى شيء صغير، وفقًا لـ«World Wide Words»، كما هو موضح في قاموس للغة الاسكتلندية، والمصطلح يأتي من اللون الوردي الهولندي، والذي يعني «صغير».